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Удальцов и «Левый фронт» поддержали внесение поправок в Конституцию

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Представители движения «Левый фронт», главой которого является Сергей Удальцов, выступили за внесение в российскую Конституцию ряда поправок. Активисты уверены, что Основному закону страны необходимы кардинальные изменения, направленные на превращение России в социальное и справедливое государство.

Свои предложения по поправкам сторонники Удальцова озвучили в видеоролике, размещенном на официальном канале движения в YouTube. Если мнение «Левого фронта» будет учтено, то организация, вероятно, поддержит конституционную реформу.

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию президент РФ Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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