Удальцов и «Левый фронт» поддержали внесение поправок в Конституцию
- 25 февраля 2020, 19:03
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Представители движения «Левый фронт», главой которого является Сергей Удальцов, выступили за внесение в российскую Конституцию ряда поправок. Активисты уверены, что Основному закону страны необходимы кардинальные изменения, направленные на превращение России в социальное и справедливое государство.
Свои предложения по поправкам сторонники Удальцова озвучили в видеоролике, размещенном на официальном канале движения в YouTube. Если мнение «Левого фронта» будет учтено, то организация, вероятно, поддержит конституционную реформу.
Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию президент РФ Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.
Войти через социальные сети: