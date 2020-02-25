Чем опасен резкий набор веса после 40 лет

Ученые из Института глобального здравоохранения опубликовали исследование, в котором рассказали, почему людям среднего возраста стоит пристально следить за своим весом. Как правило, после 45−50 лет люди начинают набирать лишние килограммы, которые могут спровоцировать многие хронические заболевания.

Недавно ученые выяснили, что люди старше 40 лет, которые резко набрали вес, имеют повышенные риски развития заболевания легкий. Это открытие стало неожиданным, так как обычно считается, что лишний вес негативно сказывается только на здоровье сердца.

Исследование было основано на анализе медицинских карт 3700 пациентов из Европы и Австралии в возрасте от 20 до 44 лет. Участники не только проходили ежегодные медицинские обследования, но измеряли показатели веса, на которые ученые обращали особе внимание.

Неинфекционные заболевания легких, действительно, могут быть спровоцированы набором веса. В ходе исследования мы также наблюдали, как снижение веса помогло улучшить функции легких у людей с ожирением. Кроме того, у пациентов, которые сохраняли свой вес на протяжении всей взрослой жизни, наблюдалось гораздо менее выраженное ухудшение здоровья дыхательных путей, — пишут ученые.

Авторы работы отмечают, что в этом нет ничего удивительно. Во-первых, увеличение веса может повлиять на функцию легких посредством механического воздействия: масса жира в брюшной полости и грудной клетке, вероятно, ограничивает пространство для расширения легких во время вдоха.

Во-вторых, увеличение веса может нарушать функцию легких через воспалительные процессы, поскольку жировая ткань является источником воспалительных веществ, которые могут повредить ткань легких.



Поддержание здоровья легких в зрелом возрасте крайне важно для профилактики хронических респираторных заболеваний, которые в настоящее время представляют серьезную проблему для общественного здравоохранения во всем мире.



Также не стоит забывать, что лишний вес негативно сказывается на сердечно-сосудистой и репродуктивной системе.