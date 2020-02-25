Диана Гурцкая поддержала конституционные поправки о защите семьи и детей

Председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства и певица Диана Гурцкая одобряет предложенные поправки в российскую Конституцию, которые касаются защиты детей и усиления поддержки семей.

Гурцкая обратила внимание, что в 1993 году, когда принималась действующая Конституция, всем казалось, что изложенные в ней нормы о защите семьи и детства вполне достаточны. Однако никто не мог предположить, что «спустя четверть века придется защищать само понятие традиционной семьи».

Вместо таких близких каждому сердцу слов, как „мама“ и „папа“, нам предлагают понятия „родитель номер один“ и „родитель номер два“. Это, на мой взгляд, неприемлемо. Самые главные для каждого человека слова — это „мама“ и „папа“. Их не могут заменить „родитель один“ и „родитель два“. У нас очень много делается в материальном плане для стимулирования рождаемости, но очень важно, чтобы семейные ценности играли в нашем обществе главную роль. Очень важно, что тема поддержки традиционных семейных ценностей поддержана рабочей группой по реформе Конституции. Без этого мы не сможем решить наши демографические проблемы, — рассказала Гурцкая в интервью «Ридусу».

Ранее депутат Госдумы, член рабочей группы по Конституции Ольга Баталина сообщила, что в Основном Законе также может появиться поправка, определяющая детей как важнейшее достояние России. Речь идет о том, чтобы обязать государство создать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию подрастающего поколения.

«Во-первых, государство обязывается создавать условия по воспитанию в детях патриотизма, гражданственности, уважения к старшим. Во-вторых, государство, признавая приоритет семейного воспитания детей, принимает на себя обязанности родителей в отношении тех детей, которые остались без попечения родителей», — пояснила Баталина.

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию президент РФ Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.