В MIT создали беспилотник, видящий «сквозь землю»

Инженеры MIT придумали систему, которая позволит беспилотникам в автомобилях видеть «сквозь землю». Даже если на дороге отсутствует разметка или она покрыта слоем грязи и снега, система должна будет определить местонахождение авто.

Очень часто беспилотники в современных автомобилях дают сбой во время плохой погоды — ливня, снегопада или тумана. Для систем управления крайне важна разметка, и когда она исчезает, автомобилю трудно обеспечить безопасность пассажирам, — пишут ученые.

В рамках недавней презентации ученые рассказали о новой системе под названием «Локализация радиолокационной станции проникновения» (LGPR). Согласно описанию, она позволит выстраивать карту местности, сканируя пространство даже под землей.

Благодаря мощным датчикам система сможет произвести оценку элементов под поверхностью дороги, определив, где находится автомобиль. При этом системе не понадобятся камеры и лазеры, уточняют специалисты.

Интересно, что до этого беспилотные системы игнорировали подземную карту местности, хотя каждая дорога создает свой уникальный рельеф с помощью труб, инженерных систем, канализации и т. д.

В опубликованном видео команда исследователей демонстрирует технику, работающую на частной дороге, покрытой снегом.

