Общественная палата подготовила свои замечания по поправкам к Конституции

Общественная палата России в целом поддерживает предложенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции, однако общественники просят депутатов Госдумы учесть ряд замечаний. Об этом говорится в подготовленном ОП РФ заключении по результатам общественной экспертизы законопроекта о внесении изменений в Основной Закон.

В частности, члены ОП РФ предлагают дополнить статью 114 Конституции положениями, устанавливающими, что правительство РФ обязано обеспечить участие всевозможных общественных организаций в выработке и проведении государственной политики. Кроме того, в экспертном заключении рекомендуется закрепить за Общественной палатой статус системообразующего института гражданского общества.

В ОП РФ одобряют включение в Основной Закон гарантий минимального размера оплаты труда, индексации пенсий и социальных пособий. Но при этом участники экспертизы считают, что в тексте Конституции также должна быть указана периодичность индексации социальных выплат и принцип определения размера индексации.

Особого внимания, по мнению общественников, требуют вопросы, связанные с обеспечением эффективности оказания медицинской помощи. В заключении отмечается, что необходимо «уточнить полномочия, находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов РФ, в части обеспечения доступности качественной медицинской помощи населению и координации вопросов здравоохранения».

Есть еще замечания, касающиеся запрета на второе гражданство и зарубежный вид на жительство для высших должностных лиц. В ОП РФ предлагают распространить эту норму не только на президента страны, председателя правительства РФ, его заместителей, федеральных министров и судей, но и на региональных чиновников, занимающих ответственные должности. Речь идет о руководителях органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ.

Всего в заключении содержится 18 рекомендаций. Подробно ознакомиться с ними можно на сайте Общественной палаты РФ.

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.