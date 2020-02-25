«Перезагрузка»: Путин дал старт процедуре формирования нового состава ОП РФ

Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ. На сайте Кремля уже размещена информация о направлении предложений 40 гражданам, имеющим особые заслуги перед государством, войти в седьмой состав ОП РФ.

Полномочия нынешнего состава палаты истекают 19 июня. Формирование нового состава должно начаться не позднее чем за 115 дней до истечения полномочий действующих членов ОП. В течение 30 дней приглашенные граждане должны будут ответить на предложение Путина.



В то же время в общественных палатах субъектов страны должна пройти процедура выбора региональных представителей в ОП РФ.

«Сейчас проходит перезагрузка Общественной палаты. Общественники станут уделять больше внимания экспертизе, модерации наиболее острых проблем, а также оценке решений властей и оценке правоприменительной практики этих решений. Безусловно, перезагрузка требует новых лиц. Но при этом в Общественной палате есть достаточно заслуженные люди, имеющие огромный авторитет. Я думаю, они останутся, однако новые лица не помешают. Персональный состав нового созыва не берусь предугадать», — прокомментировала ситуацию директор научно-исследовательского центра «Особое мнение», заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.