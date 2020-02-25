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Найден белок, который провоцирует сердечно-сосудистые заболевания

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты из Университета Ньюкасла опубликовали исследование, в котором рассказали, как можно использовать простой анализ крови, чтобы определить сердечно-сосудистые заболевания.

В ходе недавних исследований выяснилось, что повышенный уровень бета-амилоида в крови может быть ключевым показателем сердечно-сосудистых болезней, считают медики.

Мы надеемся, что наше открытие приведет к разработке простого анализа крови, который можно будет использовать в качестве клинического биомаркера для выявления пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это поможет снизить риск преждевременной смерти, уверены ученые.

Известно, что амилоид-бета участвует в развитии болезни Альцгеймера, однако ученые в настоящее время пришли к выводу, что он может играть ключевую роль в здоровье сосудов. Нормальные показатели этого белка положительно влияют на прочность сосудов, но при повышенных показателях он может влиять на риск появления болезней сердца.

Автор исследования, профессор Стеллос из Института биологических наук Университета Ньюкасла, который много лет проработал в качестве кардиолога-консультанта в фонде NHS Foundation больниц Ньюкасла, пригласил поучаствовать в эксперименте экспертов из многих европейских стран.

Ведущие специалисты сосредоточились на исследовании участия бета-амилоида на ранних и поздних стадиях сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что во всех случаях ученые наблюдали, что бета-амилоид является биомаркером старения сердечно-сосудистой системы и прогноза сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, унося почти 18 миллионов жизней каждый год. Сюда относятся ишемическая болезнь сердца, сердечный приступ, сердечная недостаточность и другие заболевания.

Авторы работы считают, что нужно разработать универсальный анализ, который покажет склонность к тем или иным заболеваниям.

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