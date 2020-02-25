Пушков назвал глупостью версию об избирательности коронавируса

Домыслы на тему «избирательности» новой болезни Covid-19, от которой якобы страдают только китайцы, как и ожидалось, оказались глупостью. Об этом говорят примеры распространения коронавируса в Италии и Иране, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В Италии уже шесть человек скончались от коронавируса, и это не китайцы. Сразу было ясно: версия, будто вирус поражает только китайцев и другие азиатские народы, — полная глупость», — написал сенатор в Twitter.

Пушков напомнил, что в иранских больницах от новой инфекции уже скончались восемь пациентов. Некоторые страны закрыли границы с Ираном, а Турция даже приостановила авиационные перелеты.

Ранее стало известно о том, что в Италии из-за коронавируса приостановили съемки седьмой части киноэпопеи «Миссия невыполнима».



Первой новостью, связанной с коронавирусом в Италии, стала история с круизным лайнером Costa Smeralda, пассажиров которого не пустили на берег из-за проблем со здоровьем. Это произошло в конце января. Буквально через день стало известно и о первых больных. Они были китайскими туристами. Но полыхнуло по-настоящему ближе к концу февраля.