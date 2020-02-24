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Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

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© МО РФ

© МО РФ

Информация британской неправительственной организации об ударах Воздушно-космических сил (ВКС) России 24 февраля в сирийской провинции Идлиб является «преднамеренным информационным вбросом» и не соответствует действительности. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

«Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой „Сирийской обсерваторией по правам человека“ о якобы нанесении 24 февраля сего года ВКС России ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствует действительности», — сказано в заявлении Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что российские военные самолеты не выполняли 24 февраля 2020 года боевых задач в названных районах. Данные британской организации являются «преднамеренным информационным вбросом», добавили в Минобороны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что при атаке на Кансафру и Аль-Бару погибли 13 турецких военных.

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Продукты, которые помогут избежать инсульта

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© pixabay.com

© pixabay.com

Инсульт — отвратительная штука. Это ужасное исключение из правила Ницше «То, что нас не убивает, делает нас сильнее», — очень часто, если инсульт не стал причиной смерти, он может привести к тяжелой инвалидности, параличу части или даже всего тела.

Ученые из десяти европейских стран (Великобритании, Швеции, Франции, Голландии, Германии, Греции, Испании, Италии, Дании и Норвегии) объединились, чтобы выяснить, как употребление той или иной пищи влияет на риск развития инсульта. Результаты своей работы они опубликовали в научном журнале European Heart Journal.

В своем обширном исследовании специалисты проанализировали данные о питании и истории болезней 418 329 мужчин и женщин, у 4281 из которых впоследствии был зафиксирован ишемический инсульт, а у 1430 — геморрагический. Исследователям удалось установить, что риск ишемического инсульта достоверно снижается, если в рационе человека присутствует большое количество фруктов и овощей, клетчатки, молока, сыра, йогурта. Однако потребление этих продуктов никак не повлияло на риск развития геморрагического инсульта.

© pixabay.com

Эксперты объяснили, что ишемический инсульт возникает из-за недостатка кровоснабжения головного мозга, часто по причине сужения или закупорки артерий. Недополучая кислород и питательные вещества, клетки мозга начинают гибнуть. Геморрагический инсульт возникает, напротив, из-за чрезмерного кровоснабжения (часто на фоне артериальной гипертензии), когда интенсивный приток крови приводит к разрыву сосудов в мозге или под его оболочкой.

На ишемические приходится 85% случаев всех инсультов, на геморрагические — 15%. Специалисты сделали акцент на том, что в 2013 году в мировой статистике инсульт оказался на втором месте среди причин смерти, и на третьем в качестве причины инвалидности.

Продукты и пищевые компоненты, которые снижают вероятность развития ишемического инсульта:

  • Фрукты и овощи. Употребление от 200 грамм в день снижает риск на 13%.
  • Пищевые волокна. Употребление от 10 грамм в день снижает риск на 23%. Содержатся в большом количестве в бобовых (чечевица, нут, фасоль, горох), цельнозерновых крупах и продуктах из цельнозерновой муки, отрубях, сухофруктах и орехах. Также присутствуют в овощах и фруктах, но в меньшей концентрации.
  • Молоко. Употребление от 200 грамм в день снижает риск на 5%.
  • Йогурт. Употребление от 100 грамм в день снижает риск на 9%.
  • Сыр. Употребление от 30 грамм в день снижает риск на 12%.

Продукты, которые увеличивают вероятность развития инсульта:

  • Красное мясо. Употребление от 50 грамм в день увеличивает риск возникновения ишемического инсульта на 7%.
  • Яйца. Употребление от 20 грамм в день увеличивает риск возникновения геморрагического инсульта на 25%.

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