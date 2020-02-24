Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Информация британской неправительственной организации об ударах Воздушно-космических сил (ВКС) России 24 февраля в сирийской провинции Идлиб является «преднамеренным информационным вбросом» и не соответствует действительности. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

«Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой „Сирийской обсерваторией по правам человека“ о якобы нанесении 24 февраля сего года ВКС России ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствует действительности», — сказано в заявлении Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что российские военные самолеты не выполняли 24 февраля 2020 года боевых задач в названных районах. Данные британской организации являются «преднамеренным информационным вбросом», добавили в Минобороны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что при атаке на Кансафру и Аль-Бару погибли 13 турецких военных.