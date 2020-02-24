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Застройщик назвал причину обрушения в строящемся доме в Ижевске

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© vk.com

© vk.com

Застройщик жилого комплекса «Кислород City» в Ижевске возложил вину за обрушение лестничных маршей в одном из корпусов на подрядную организацию. Причиной названы «нарушения правил безопасности на строительном объекте».

«Сегодня, около 15:00, в строящемся доме жилого квартала „Кислород“ произошло обрушение. Работы выполнялись генподрядчиком», — сказано в заявлении застройщика в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно опубликованному тексту, лестничные марши, установленные до седьмого этажа, обрушили два трансформатора, упавшие с 12-го этажа.

«Причина — нарушение правил безопасности на строительном объекте. По факту ЧП начата прокурорская проверка», — отметил застройщик, пообещав «держать ситуацию под контролем» и опубликовать позднее «всю дальнейшую информацию».

По последним данным, во время обрушения в возводимом 17-этажном доме погиб строитель 1985 года рождения, другой, 1999 года рождения, находится в реанимации с травмой позвоночника. Застройщик выразил свои соболезнования.

Официальный сайт жилого комплекса указывает, что застройщиком «Кислород City» в Ижевске выступает ООО «Рентек Залесный».

Стройку временно остановили до завершения необходимых процедур. Следственное управление СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Республиканская прокуратура организовала проверку соблюдения строительных норм и правил при возведении дома.

В социальных сетях люди уже начали интересоваться, можно ли расторгнуть договор о покупке квартиры. Пользователи рассуждают о безопасности проекта и спорят о сроках сдачи жилого комплекса в сложившихся условиях.

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На страже чести и достоинства. Кот не позволил парню соблазнить хозяйку

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© Соцсети

© Соцсети

На видео попал кот-моралист, который прервал поцелуй хозяйки с парнем требовательной лапкой. Почти никто в наше время не следит за моральными устоями, котик устал от всего этого и решил взять дело в свои руки. Он не допустит, чтобы при свете дня, какой-то сладострастный молодчик злоупотреблял наивной и простодушной доверчивостью его хозяйки. По крайней мере, пока на ее пальце не будет кольца. Только не в его смену.

Комментаторы посчитали, что кот не ханжа, а банальный ревнивец:

Маленький хвостатый собственник!
Парню нужно быть очень осторожным с этим соперником. Никогда не снимай носки у нее дома! Слышишь! Это будет роковая ошибка!
Доступ к сердцу этой девушки лежит через желудок кота. Отвлеки его вкусняшкой, и она твоя.

Ранее «Ридус» рассказал о ревнивом коте, который очаровал Сеть.

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Продукты, которые помогут избежать инсульта

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© pixabay.com

© pixabay.com

Инсульт — отвратительная штука. Это ужасное исключение из правила Ницше «То, что нас не убивает, делает нас сильнее», — очень часто, если инсульт не стал причиной смерти, он может привести к тяжелой инвалидности, параличу части или даже всего тела.

Ученые из десяти европейских стран (Великобритании, Швеции, Франции, Голландии, Германии, Греции, Испании, Италии, Дании и Норвегии) объединились, чтобы выяснить, как употребление той или иной пищи влияет на риск развития инсульта. Результаты своей работы они опубликовали в научном журнале European Heart Journal.

В своем обширном исследовании специалисты проанализировали данные о питании и истории болезней 418 329 мужчин и женщин, у 4281 из которых впоследствии был зафиксирован ишемический инсульт, а у 1430 — геморрагический. Исследователям удалось установить, что риск ишемического инсульта достоверно снижается, если в рационе человека присутствует большое количество фруктов и овощей, клетчатки, молока, сыра, йогурта. Однако потребление этих продуктов никак не повлияло на риск развития геморрагического инсульта.

© pixabay.com

Эксперты объяснили, что ишемический инсульт возникает из-за недостатка кровоснабжения головного мозга, часто по причине сужения или закупорки артерий. Недополучая кислород и питательные вещества, клетки мозга начинают гибнуть. Геморрагический инсульт возникает, напротив, из-за чрезмерного кровоснабжения (часто на фоне артериальной гипертензии), когда интенсивный приток крови приводит к разрыву сосудов в мозге или под его оболочкой.

На ишемические приходится 85% случаев всех инсультов, на геморрагические — 15%. Специалисты сделали акцент на том, что в 2013 году в мировой статистике инсульт оказался на втором месте среди причин смерти, и на третьем в качестве причины инвалидности.

Продукты и пищевые компоненты, которые снижают вероятность развития ишемического инсульта:

  • Фрукты и овощи. Употребление от 200 грамм в день снижает риск на 13%.
  • Пищевые волокна. Употребление от 10 грамм в день снижает риск на 23%. Содержатся в большом количестве в бобовых (чечевица, нут, фасоль, горох), цельнозерновых крупах и продуктах из цельнозерновой муки, отрубях, сухофруктах и орехах. Также присутствуют в овощах и фруктах, но в меньшей концентрации.
  • Молоко. Употребление от 200 грамм в день снижает риск на 5%.
  • Йогурт. Употребление от 100 грамм в день снижает риск на 9%.
  • Сыр. Употребление от 30 грамм в день снижает риск на 12%.

Продукты, которые увеличивают вероятность развития инсульта:

  • Красное мясо. Употребление от 50 грамм в день увеличивает риск возникновения ишемического инсульта на 7%.
  • Яйца. Употребление от 20 грамм в день увеличивает риск возникновения геморрагического инсульта на 25%.

Ранее «Ридус» рассказал о травах и пряностях, которые помогут снизить кровяное давление.

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