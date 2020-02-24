СМИ: Боксера Ковалева арестовали в США за вождение в пьяном виде

Полиция Лос-Анджелеса арестовала в ночь на 24 февраля российского боксера-профессионала Сергея Ковалева. Спортсмена обвинили в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщил портал TMZ.

Машина боксера была остановлена около двух часов ночи по местному времени дорожным патрулем. Через пять с половиной часов спортсмена отпустили, взяв с него подписку о невыезде.

Параллельно Ковалев фигурирует в деле о нападении на женщину. Его арестовали в июне 2018 года в Калифорнии после вечеринки с американской моделью Джейми Фронтц, а затем также отпустили под залог. Суд начнет рассматривать иск 8 апреля. Боксеру грозит до четырех лет тюрьмы.

Ковалев выступает полутяжелой и первой тяжелой весовых категориях. Он выигрывал титулы чемпиона России среди любителей и чемпиона мира среди военнослужащих, а также чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF и WBO.

Профсоюз полицейских Нью-Йорка крайне недоволен новым законом о выпуске преступников под залог. Людей приходится арестовывать по несколько раз в день.

