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СМИ: Боксера Ковалева арестовали в США за вождение в пьяном виде

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© Википедия

© Википедия

Полиция Лос-Анджелеса арестовала в ночь на 24 февраля российского боксера-профессионала Сергея Ковалева. Спортсмена обвинили в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщил портал TMZ.

Машина боксера была остановлена около двух часов ночи по местному времени дорожным патрулем. Через пять с половиной часов спортсмена отпустили, взяв с него подписку о невыезде.

Параллельно Ковалев фигурирует в деле о нападении на женщину. Его арестовали в июне 2018 года в Калифорнии после вечеринки с американской моделью Джейми Фронтц, а затем также отпустили под залог. Суд начнет рассматривать иск 8 апреля. Боксеру грозит до четырех лет тюрьмы.

Ковалев выступает полутяжелой и первой тяжелой весовых категориях. Он выигрывал титулы чемпиона России среди любителей и чемпиона мира среди военнослужащих, а также чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF и WBO.

Профсоюз полицейских Нью-Йорка крайне недоволен новым законом о выпуске преступников под залог. Людей приходится арестовывать по несколько раз в день.

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Застройщик назвал причину обрушения в строящемся доме в Ижевске

Small 85fd31f863
© vk.com

© vk.com

Застройщик жилого комплекса «Кислород City» в Ижевске возложил вину за обрушение лестничных маршей в одном из корпусов на подрядную организацию. Причиной названы «нарушения правил безопасности на строительном объекте».

«Сегодня, около 15:00, в строящемся доме жилого квартала „Кислород“ произошло обрушение. Работы выполнялись генподрядчиком», — сказано в заявлении застройщика в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно опубликованному тексту, лестничные марши, установленные до седьмого этажа, обрушили два трансформатора, упавшие с 12-го этажа.

«Причина — нарушение правил безопасности на строительном объекте. По факту ЧП начата прокурорская проверка», — отметил застройщик, пообещав «держать ситуацию под контролем» и опубликовать позднее «всю дальнейшую информацию».

По последним данным, во время обрушения в возводимом 17-этажном доме погиб строитель 1985 года рождения, другой, 1999 года рождения, находится в реанимации с травмой позвоночника. Застройщик выразил свои соболезнования.

Официальный сайт жилого комплекса указывает, что застройщиком «Кислород City» в Ижевске выступает ООО «Рентек Залесный».

Стройку временно остановили до завершения необходимых процедур. Следственное управление СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Республиканская прокуратура организовала проверку соблюдения строительных норм и правил при возведении дома.

В социальных сетях люди уже начали интересоваться, можно ли расторгнуть договор о покупке квартиры. Пользователи рассуждают о безопасности проекта и спорят о сроках сдачи жилого комплекса в сложившихся условиях.

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