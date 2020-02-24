Депутат Боярский призвал искать новые механизмы борьбы с фейками в Сети
- 24 февраля 2020, 19:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Россия должна по-новому реагировать на тиражирование недостоверной информации в интернете, не прибегая при этом к блокировке, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Выступая в Медиацентре на пресс-конференции по теме «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ», парламентарий констатировал, что некоторые СМИ, в том числе Sputnik и Russia Today сталкиваются сегодня с двойными стандартами. Он также отметил, что при этом до сих пор отсутствует единый механизм реагирования в подобных случаях.
«Мы не можем пойти по пути блокировки, — цитирует его ФАН. — Мы должны запускать новые решения, механизмы реагирования на распространение недостоверных сведений».
В этой связи Боярский напомнил о недавнем заявлении Еврокомиссии, пообещавшей ужесточить правила размещения информации, что в первую очередь касается Facebook, где появляется довольно много ложных сведений, представляющих угрозу национальной безопасности.
Депутат призвал проводить в России аналогичную политику, реагируя на нарушения существующих норм зеркальными мерами.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter собирается привлечь своих пользователей к проверке достоверности информации. Разработчики презентовали новую систему Community Notes («Заметки сообщества»). На этой площадке информация будет модерироваться пользователями сообщества по типу, как это происходит в «Википедии».
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