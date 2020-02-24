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Депутат Боярский призвал искать новые механизмы борьбы с фейками в Сети

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Россия должна по-новому реагировать на тиражирование недостоверной информации в интернете, не прибегая при этом к блокировке, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Выступая в Медиацентре на пресс-конференции по теме «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ», парламентарий констатировал, что некоторые СМИ, в том числе Sputnik и Russia Today сталкиваются сегодня с двойными стандартами. Он также отметил, что при этом до сих пор отсутствует единый механизм реагирования в подобных случаях.

«Мы не можем пойти по пути блокировки, — цитирует его ФАН. — Мы должны запускать новые решения, механизмы реагирования на распространение недостоверных сведений».

В этой связи Боярский напомнил о недавнем заявлении Еврокомиссии, пообещавшей ужесточить правила размещения информации, что в первую очередь касается Facebook, где появляется довольно много ложных сведений, представляющих угрозу национальной безопасности.

Депутат призвал проводить в России аналогичную политику, реагируя на нарушения существующих норм зеркальными мерами.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter собирается привлечь своих пользователей к проверке достоверности информации. Разработчики презентовали новую систему Community Notes («Заметки сообщества»). На этой площадке информация будет модерироваться пользователями сообщества по типу, как это происходит в «Википедии».

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Застройщик назвал причину обрушения в строящемся доме в Ижевске

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© vk.com

© vk.com

Застройщик жилого комплекса «Кислород City» в Ижевске возложил вину за обрушение лестничных маршей в одном из корпусов на подрядную организацию. Причиной названы «нарушения правил безопасности на строительном объекте».

«Сегодня, около 15:00, в строящемся доме жилого квартала „Кислород“ произошло обрушение. Работы выполнялись генподрядчиком», — сказано в заявлении застройщика в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно опубликованному тексту, лестничные марши, установленные до седьмого этажа, обрушили два трансформатора, упавшие с 12-го этажа.

«Причина — нарушение правил безопасности на строительном объекте. По факту ЧП начата прокурорская проверка», — отметил застройщик, пообещав «держать ситуацию под контролем» и опубликовать позднее «всю дальнейшую информацию».

По последним данным, во время обрушения в возводимом 17-этажном доме погиб строитель 1985 года рождения, другой, 1999 года рождения, находится в реанимации с травмой позвоночника. Застройщик выразил свои соболезнования.

Официальный сайт жилого комплекса указывает, что застройщиком «Кислород City» в Ижевске выступает ООО «Рентек Залесный».

Стройку временно остановили до завершения необходимых процедур. Следственное управление СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Республиканская прокуратура организовала проверку соблюдения строительных норм и правил при возведении дома.

В социальных сетях люди уже начали интересоваться, можно ли расторгнуть договор о покупке квартиры. Пользователи рассуждают о безопасности проекта и спорят о сроках сдачи жилого комплекса в сложившихся условиях.

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