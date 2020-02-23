Украинский канал проигнорировал запрет, показав 23 февраля советские фильмы
- 23 февраля 2020, 20:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об ответственности, украинский телеканал «Интер» показал в честь 23 февраля два советских фильма о десантниках.
Как сообщает РИА Новости, 22 и 23 февраля телеканал демонстрировал ленты «В зоне особого внимания» (1978) и «Ответный ход» (1981).
При этом в анонсе, размещенном на сайте «Интера», говорится, что этот показ посвящается «всем, кто остался верен своей Родине», пишет агентство.
Напомним, в 2014 году власти Украины отменили празднование в стране Дня защитника Отечества и перенесли его на 14 октября.
Кроме того, в мае 2015 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий пропаганду советской символики.
В сентябре 2019 года стало известно, что законопроект «О государственной поддержке кинематографии на Украине», рекомендованный к принятию комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады, предусматривает выделение производителям фильмов о конфликте с Россией средств в размере 5% из бюджета.
Также сообщалось, что на Украине уже запретили 780 фильмов и сериалов российского производства.
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