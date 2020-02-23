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Замначальника таможенного поста Шереметьево арестован за крупную взятку

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© Ведомости/ТАСС

© Ведомости/ТАСС

Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево Черников А. А. задержан и арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ходатайство следственных органов о заключении Черникова под стражу было удовлетворено Мещанским районным судом Москвы.

«Обвинение ему пока не предъявлено, сейчас с фигурантом проводятся следственные действия», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как отмечает агентство, Черникову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере семидесятикратной суммы взятки.

Ранее «Ридус» писал о том, что бывшая помощница заместителя председателя правительства РФ Анастасия Алексеева арестована Басманным судом Москвы на два месяца по подозрению в получении взяток на сумму более четырех миллионов рублей.

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