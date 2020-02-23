На турецких курортах могут ввести расчет в рублях

Россиянам собираются разрешить расплачиваться рублями на турецких курортах, сообщил губернатор турецкого региона Анталья Мунир Каралоглу.

По его словам, соответствующую инициативу намерены реализовать чиновники обеих стран.

В интервью ТАСС Каралоглу отметил, что новый порядок расчетов может стать двусторонним. «Мы будем только рады, если наши российские гости будут расплачиваться в Турции рублями так же, как и наши соотечественники будут расплачиваться лирами в России», — сказал он агентству.

Губернатор добавил, что в настоящее время компетентные ведомства двух стран согласовывают новые правила.

По прогнозам, в 2020 году Анталью должны посетить примерно 6 млн российских туристов, что на 15% превышает прошлогодний показатель.

Ранее посол России в Анкаре сообщил о том, что за прошлый год на турецких курортах погибло 154 россиянина, а количество соотечественников, посетивших Турцию в качестве туристов, составило 7 млн человек.