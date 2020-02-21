Умер советский и американский актер Борис Лескин

На 98-м году жизни скончался актер театра и кино Борис Лескин.

Об этом сообщила в Facebook актриса МХТ им. Чехова Дарья Юрская.

Она напомнила, что ее отец, актер Сергей Юрский, дружил с Лескиным всю жизнь. По ее словам, она узнала от папы множество «легенд и невероятно смешных историй» об этом актере.

«И жизнь Бориса Лескина, длинная, разная, удивительная — невероятна», — написала Юрская.

Как сообщает РЕН ТВ, Борис Лескин родился в Кишиневе в 1923 году, а в 1952 году окончил Ленинградский театральный институт им. Островского. Затем он 28 лет проработал в ленинградском БДТ и снялся в десятках фильмов, среди которых — «Республика ШКИД», «Максим Перепелица», «Старая, старая сказка», «Достояние республики» и «Небесные ласточки».

По данным ФАН, Лескин жил в СССР до 1980 года, а затем переехал в США, где сыграл в 15 фильмах и сериалах, включая «Люди в черном». В последний раз артист снялся в картине 2008 года «Замерзшие души», пишет издание.

Кроме того, в 2011 году режиссер Эдуард Старосельский снял о Борисе Лескине документальный фильм «Боба. Сапер Большого Драматического» с участием Сергея Юрского.