По делу о банкротстве банка задержан президент Федерации хоккея Москвы
- 21 февраля 2020, 21:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев задержан в столице по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Менделеев и трое других предполагаемых соучастников преступления отправлены под домашний арест до 20 апреля.
По данным источника агентства в силовых структурах, следствие полагает, что большая часть похищенных у банка денег была выведена Менделеевым и его предполагаемыми соучастниками за пределы РФ через подконтрольные им технические и офшорные структуры. Ущерб от их действий оценивается примерно в 3 млрд рублей.
Накануне суд арестовал бывшую помощницу зампреда правительства Анастасию Алексееву и гражданина США Джина Мирона Спектора. Они проходят по делу о взятке.
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