По делу о банкротстве банка задержан президент Федерации хоккея Москвы

Президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев задержан в столице по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Менделеев и трое других предполагаемых соучастников преступления отправлены под домашний арест до 20 апреля.

По данным источника агентства в силовых структурах, следствие полагает, что большая часть похищенных у банка денег была выведена Менделеевым и его предполагаемыми соучастниками за пределы РФ через подконтрольные им технические и офшорные структуры. Ущерб от их действий оценивается примерно в 3 млрд рублей.

Накануне суд арестовал бывшую помощницу зампреда правительства Анастасию Алексееву и гражданина США Джина Мирона Спектора. Они проходят по делу о взятке.