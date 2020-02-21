найти ×
   
  • USD +0.56
    64.30
  • EUR +0.65
    69.42
СохранитьСохранено0
×

-306248

По делу о банкротстве банка задержан президент Федерации хоккея Москвы

Small f1a6d446e0
© ITAR-TASS

© ITAR-TASS

Президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев задержан в столице по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Менделеев и трое других предполагаемых соучастников преступления отправлены под домашний арест до 20 апреля.

По данным источника агентства в силовых структурах, следствие полагает, что большая часть похищенных у банка денег была выведена Менделеевым и его предполагаемыми соучастниками за пределы РФ через подконтрольные им технические и офшорные структуры. Ущерб от их действий оценивается примерно в 3 млрд рублей.

Накануне суд арестовал бывшую помощницу зампреда правительства Анастасию Алексееву и гражданина США Джина Мирона Спектора. Они проходят по делу о взятке.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Жевательная смола помогла реконструировать облик женщины эпохи неолита
8219618читать позжечитаю позже
Культура
Бэнкси подарил новое граффити родному Бристолю ко Дню влюбленных
106040читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Гормоны, с которыми стоит подружиться, чтобы похудеть

Именно они больше всего влияют на накопление жира и жиросжигание.

1208411читать позжечитаю позже

Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа06 февраля

Нервы могут и пошалить, но с сердцем шутки плохи.

9011395читать позжечитаю позже