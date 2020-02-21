Вакцинация снижает риск гриппа на 55% у детей

Первая статистика по заболевшим в осенне-зимний период показывает, что вакцина от гриппа в этом году демонстрирует лучшие результаты, чем в 2019 году. Особенно хорошо вакцина от гриппа действует на детях, пишут исследователи.

В новом отчете исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценили эффективность прививки от гриппа более чем у 4000 детей и взрослых в США, которые посещали врача по поводу респираторных заболеваний в период с 23 октября 2019 года по 25 января 2020 года.

Исследования показали, что вакцинация в среднем была эффективна в 45% случаев. Вакцина работала еще лучше у детей, снижая риск заболеваемости гриппом на 55%.



В этом году прививка от гриппа проявила себя гораздо лучше, чем в прошлом. Во многом это из-за того, что основными штаммами гриппа, циркулирующими в этом сезоне, являются грипп B и H1N1. Прививки от гриппа обычно обеспечивают лучшую защиту от этих штаммов, чем от H3N2, который был доминирующим штаммом в начале сезона гриппа 2018—2019 годов, — считают ученые.

Но даже несмотря на опасный штамм, в сезон гриппа 2018—2019 годов вакцинация предотвратила 4,4 миллиона заболеваний, 2,3 миллиона посещений врачей, 58 000 госпитализаций и 3500 смертей от гриппа.

В сезон гриппа 2019—2020 годов основным штаммом циркулирующего гриппа был грипп B, который, как правило, не вызывает столько случаев заболевания, сколько штаммы гриппа A (H1N1 и H3N2). Но в конце января и феврале медики увидели всплеск активности H1N1. Этот тип «двойного» сезона гриппа, в котором один штамм гриппа догоняет другой, очень необычен, считают медики.

Авторы исследования рекомендуют делать прививку от гриппа в самом начале осени, чтобы обеспечить себе и своим детям максимально возможную защиту.