Бывший вице-президент «Анжи» Махи Идрисов сбежал из-под домашнего ареста

Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов сбежал из-под домашнего ареста и скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

«Махи Идрисов объявлен в федеральный розыск с 10 февраля», — приводит РЕН ТВ слова представителя пресс-службы МВД по Республике Дагестан.

Как отмечает sports.ru, в начале февраля Идрисов сломал специальный браслет для отслеживания и скрылся. По предварительным данным, в настоящее время он находится в Чечне.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба был задержан 19 сентября 2019 года. При обыске полицейские нашли в его доме большое количество разнообразного оружия. Он хранил три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолеты систем Макарова, Ярыгина и пока неустановленной марки, помповое ружье, гранаты, ножи и дубинки. У Идрисова также обнаружили несколько крымских регистрационных номеров для автомобилей.

Причина задержания не уточнялась, однако проект Baza предположил, что оно связано с делом о мошенничестве при продаже нефти.

Отмечалось также, что Идрисов давно поддерживает дружбу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и неоднократно размещал совместные фото на своей странице в Instagram.