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Вынесен приговор экс-судье Арбитражного суда Москвы по делу о мошенничестве

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© pixabay.com

© pixabay.com

Симоновский суд Москвы приговорил бывшего судью Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Он был признан виновным в мошенничестве на 70 тысяч долларов.

Другой фигурант дела, адвокат Александр Мосин, приговорен к двум годам лишения свободы, приводит ТАСС решение суда.

Как отмечает агентство, ранее Симоновский суд избрал для Корогодова наказание в виде пяти с половиной лет колонии, однако в 2019 году Мосгорсуд отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Следствием и судом установлено: в январе 2016 года судья Корогодов узнал о том, что его коллега занимается рассмотрением заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании по делу о банкротстве. Корогодов предложил экс-директору помощь адвоката Мосина, который якобы мог поспособствовать вынесению решения в его пользу. Мосин запросил для рассматривающего это дело судьи 70 тысяч долларов.

В ходе следствия выяснилось, что Корогодов планировал присвоить эту сумму, не посвящая в свои планы ни коллегу-судью, ни Мосина.

При получении денег судью и адвоката задержали.

Ранее сообщалось, что военный суд вынес приговор бывшему замначальника 704-го военного представительства Минобороны РФ майору Александру Кузьмину. Его признали виновным в получении денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей за согласование испытаний скафандра новой серии, предназначенного для МКС. Суд обязал военнослужащего выплатить штраф в размере 2,1 миллиона рублей, а также лишил его права в течение двух лет занимать должности в госорганах.

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