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Эксперт: россияне боятся неизвестности, поэтому не хотят отпускать Путина

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Россияне опасаются неизвестности, поэтому возможный уход президента Владимира Путина с политической сцены их очень тревожит. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян, комментируя доклад Центра политической конъюнктуры (ЦПК) о страхах граждан РФ в связи с вероятным уходом Путина в отставку.

Люди боятся, что уход Путина запустит процесс перераспределения власти. Значительная часть нашего общества воспринимает это как некую новую нестабильность. В текущей ситуации россияне, глядя на собственные ресурсы и возможности, считают, что лучше ситуацию не менять, и проецируют это на ключевые государственные институты. Правительство, к примеру, у нас персонифицировано, надо знать, кто у нас министры, вице-премьеры и так далее, а президент — фигура наглядная, поэтому он, наверное, аккумулирует на себе многие страхи и реакции, — сказал Кирьян.

При этом, по мнению эксперта, никто не воспримет уход Владимира Путина как вселенскую катастрофу: люди довольно трезво оценивают устройство жизни в России и не думают, что «при смене президента они проснутся в другой стране».

«Во время президентских выборов в 2024 году смена главы государства, я думаю, не будет вызывать какой-то тревожной реакции. Просто ситуация будет развиваться в динамике. А сейчас на фоне обсуждения поправок к Конституции разговоры об уходе Владимира Путина могут восприниматься людьми как предупреждение о некоторой грядущей неопределенности, которая может коснуться каждого гражданина России. Конечно, люди согласиться с этим не могут. Неопределенность — она всегда пугает», — подытожил Петр Кирьян.

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