Топ-5 мифов о правильном питании школьников

Детское и подростковое ожирение — проблема XXI века, поэтому ученые, медики и преподаватели проводят многочисленные исследования, чтобы выяснить, в чем причина неправильного питания школьников.

О главных мифах о питании детей «Ридусу» рассказала эксперт по здоровому питанию проекта «Здоровое питание от, А до Я», автор учебных материалов о правильном питании проекта урокбезопасности. рф, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Данкова Липецкой области Юлия Понятовская.

Есть ли такие продукты, которые могут ошибочно считаться полезными? Расскажите о популярных заблуждениях в правильном питании.

— Русская пословица гласит: «Кашу маслом не испортишь». Здесь можно поспорить. Каша — отличное блюдо для завтрака, а вот со сливочным маслом нужно быть осторожнее. В нем помимо полезных питательных веществ содержится большое количество насыщенных жирных кислот с высокой калорийностью. Этот продукт можно употреблять каждый день, но в небольших количествах, либо не каждый день. Однако и совсем без жиров правильное питание невозможно — они необходимы для построения живых клеток организма. Правильное питание также невозможно без перекусов, поскольку в течение дня необходимо пополнять запасы энергии. Но перекус шоколадным батончиком или кондитерским изделием — это уже не совсем правильное питание.

Какие, на ваш взгляд, сегодня существуют основные проблемы в питании школьников? О чем современным детям важно рассказывать в первую очередь?

— Сегодня очень остро обозначилась проблема сохранения и укрепления здоровья детей. Многие дети ведут малоактивный образ жизни, не соблюдают режим питания, устраивают себе частые перекусы нездоровой пищей. Проблемы со здоровьем возникают в том числе из-за отсутствия правильных пищевых привычек.

Предположим, съел ребенок фастфуд или перекусил чипсами, а какие пищевые вещества входят в их состав и какое влияние окажут на организм, он не знает, поэтому не видит ничего страшного в их употреблении. В интернете большое количество информации о вредной и полезной пище, но не везде она является надежной и понятной.

Если родители или учителя затрудняются, они могут взять материалы на сайте проекта — урокбезопасности. рф.в разделе «Правильное питание». Они включают также тематические видеоуроки, онлайн-задания для проверки знаний, методические рекомендации для всех уровней образования, которые бесплатно доступны родителям, учителям, школьникам и всем, кто хочет соблюдать здоровый режим питания. Организаторы урока «Правильное питание» — корпорация «Российский учебник», компания CORE и проект «Здоровое питание от, А до Я».

Например, можно вместе с ребенком разобрать, из чего состоит продукт, на какие названия обращать внимание на этикетке. Это очень интересно, и если родитель все сделает в форме игры, то ребенок лучше это запомнит.

Какие продукты посоветуете школьникам с учетом их интеллектуальной нагрузки? Каких витаминов больше всего не хватает ученикам?

— В первую очередь следует выпивать достаточное количество чистой воды (не менее 1,5 литров за день), употреблять в пищу продукты, богатые белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами. Белки содержатся в пище животного и растительного происхождения: в мясе, в рыбе, яйцах, продуктах из зерна (крупах, макаронах, хлебе) и орехах.

В детском возрасте, при умственных нагрузках и интенсивных занятиях спортом, особенно важны витамины. Полезно употреблять в пищу малину, чернику, клубнику, вишню, а также сухофрукты, в которых есть большое количество минеральных веществ.

Особенно остро в весеннее время чувствуется недостаток витамина D, который попадает в наш организм из продуктов питания и через кожу во время пребывания на солнце. В больших количествах витамин D содержится в рыбе (лосось, сардины, тунец, печень трески), в желтке куриного яйца, в коровьем молоке. Или можно использовать БАДы, так как только питанием запас витаминов не пополнишь.

Не помешает, если в рационе питания ребенка будут продукты растительного происхождения, в том числе растительные масла, и сократить употребление животных жиров — жирного мяса, сливочного масла или кондитерских изделий с добавлением маргарина.

Как привить ребенку правильные пищевые привычки?



— Важно приучать ребенка с детства соблюдать режим питания. Прием пищи необходим каждые 3—3,5 часа, где три основных приема пищи и два перекуса: первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Отмечу, что невозможно научить ребенка питаться правильно, если родители сами употребляют в пищу много вредных продуктов.

На выбор продуктов и блюд оказывают влияние традиции и культура семьи. Следует привлекать детей к совместному выбору продуктов, необходимых для сбалансированного питания, и к осознанному формированию семейного рациона.

Хорошо, если родители будут вовлекать детей в процесс приготовления еды, например когда один режет огурцы, другой накрывает на стол, раскладывает по тарелкам. Родителям следует позаботиться, чтобы для перекусов в холодильнике постоянно были, например, кисломолочные или молочные продукты, отварное мясо для бутерброда, томатный сок.

Сегодня много говорят о питании в школьных столовых. Как вы оцениваете питание в вашей школе? Что можно было бы улучшить?

— Меню для школьных столовых составляется с учетом потребностей организма школьников в основных пищевых веществах. Конечно, после насыщенных вкусовыми добавками фастфудов такая еда кажется совсем безвкусной. Но это не означает, что еда не вкусная.

В нашей школе разнообразное меню: мясо, рыба, каши, творожная запеканка, овощи, обязательно горячие супы, щи, борщ. Большинство блюд дети едят с удовольствием, за исключением рыбы. Рыба всегда бывает вкусно приготовленной, но дети не едят. Я связываю это с тем, что дома это блюдо готовят крайне редко или не готовят совсем, поэтому дети не понимают питательной ценности этого блюда.

А вот сосиски всегда съедают все дети. Почему? Ответ тот же: пищевая привычка, которая уже сформирована в кругу семьи. Но сосиски и колбасы относятся к тем продуктам, которые нельзя употреблять в пищу слишком часто и в больших количествах. И родителям важно об этом помнить.