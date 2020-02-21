найти ×
   
  • USD +0.56
    64.30
  • EUR +0.65
    69.42
СохранитьСохранено0
×

104233

Топ-5 мифов о правильном питании школьников

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Детское и подростковое ожирение — проблема XXI века, поэтому ученые, медики и преподаватели проводят многочисленные исследования, чтобы выяснить, в чем причина неправильного питания школьников.

О главных мифах о питании детей «Ридусу» рассказала эксперт по здоровому питанию проекта «Здоровое питание от, А до Я», автор учебных материалов о правильном питании проекта урокбезопасности. рф, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Данкова Липецкой области Юлия Понятовская.

Есть ли такие продукты, которые могут ошибочно считаться полезными? Расскажите о популярных заблуждениях в правильном питании.

— Русская пословица гласит: «Кашу маслом не испортишь». Здесь можно поспорить. Каша — отличное блюдо для завтрака, а вот со сливочным маслом нужно быть осторожнее. В нем помимо полезных питательных веществ содержится большое количество насыщенных жирных кислот с высокой калорийностью. Этот продукт можно употреблять каждый день, но в небольших количествах, либо не каждый день. Однако и совсем без жиров правильное питание невозможно — они необходимы для построения живых клеток организма. Правильное питание также невозможно без перекусов, поскольку в течение дня необходимо пополнять запасы энергии. Но перекус шоколадным батончиком или кондитерским изделием — это уже не совсем правильное питание.

Какие, на ваш взгляд, сегодня существуют основные проблемы в питании школьников? О чем современным детям важно рассказывать в первую очередь?

— Сегодня очень остро обозначилась проблема сохранения и укрепления здоровья детей. Многие дети ведут малоактивный образ жизни, не соблюдают режим питания, устраивают себе частые перекусы нездоровой пищей. Проблемы со здоровьем возникают в том числе из-за отсутствия правильных пищевых привычек.

Предположим, съел ребенок фастфуд или перекусил чипсами, а какие пищевые вещества входят в их состав и какое влияние окажут на организм, он не знает, поэтому не видит ничего страшного в их употреблении. В интернете большое количество информации о вредной и полезной пище, но не везде она является надежной и понятной.

Если родители или учителя затрудняются, они могут взять материалы на сайте проекта — урокбезопасности. рф.в разделе «Правильное питание». Они включают также тематические видеоуроки, онлайн-задания для проверки знаний, методические рекомендации для всех уровней образования, которые бесплатно доступны родителям, учителям, школьникам и всем, кто хочет соблюдать здоровый режим питания. Организаторы урока «Правильное питание» — корпорация «Российский учебник», компания CORE и проект «Здоровое питание от, А до Я».

Например, можно вместе с ребенком разобрать, из чего состоит продукт, на какие названия обращать внимание на этикетке. Это очень интересно, и если родитель все сделает в форме игры, то ребенок лучше это запомнит.

Какие продукты посоветуете школьникам с учетом их интеллектуальной нагрузки? Каких витаминов больше всего не хватает ученикам?

— В первую очередь следует выпивать достаточное количество чистой воды (не менее 1,5 литров за день), употреблять в пищу продукты, богатые белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами. Белки содержатся в пище животного и растительного происхождения: в мясе, в рыбе, яйцах, продуктах из зерна (крупах, макаронах, хлебе) и орехах.

В детском возрасте, при умственных нагрузках и интенсивных занятиях спортом, особенно важны витамины. Полезно употреблять в пищу малину, чернику, клубнику, вишню, а также сухофрукты, в которых есть большое количество минеральных веществ.

Особенно остро в весеннее время чувствуется недостаток витамина D, который попадает в наш организм из продуктов питания и через кожу во время пребывания на солнце. В больших количествах витамин D содержится в рыбе (лосось, сардины, тунец, печень трески), в желтке куриного яйца, в коровьем молоке. Или можно использовать БАДы, так как только питанием запас витаминов не пополнишь.

Не помешает, если в рационе питания ребенка будут продукты растительного происхождения, в том числе растительные масла, и сократить употребление животных жиров — жирного мяса, сливочного масла или кондитерских изделий с добавлением маргарина.

Как привить ребенку правильные пищевые привычки?

— Важно приучать ребенка с детства соблюдать режим питания. Прием пищи необходим каждые 3—3,5 часа, где три основных приема пищи и два перекуса: первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Отмечу, что невозможно научить ребенка питаться правильно, если родители сами употребляют в пищу много вредных продуктов.

На выбор продуктов и блюд оказывают влияние традиции и культура семьи. Следует привлекать детей к совместному выбору продуктов, необходимых для сбалансированного питания, и к осознанному формированию семейного рациона.

Хорошо, если родители будут вовлекать детей в процесс приготовления еды, например когда один режет огурцы, другой накрывает на стол, раскладывает по тарелкам. Родителям следует позаботиться, чтобы для перекусов в холодильнике постоянно были, например, кисломолочные или молочные продукты, отварное мясо для бутерброда, томатный сок.

Сегодня много говорят о питании в школьных столовых. Как вы оцениваете питание в вашей школе? Что можно было бы улучшить?

— Меню для школьных столовых составляется с учетом потребностей организма школьников в основных пищевых веществах. Конечно, после насыщенных вкусовыми добавками фастфудов такая еда кажется совсем безвкусной. Но это не означает, что еда не вкусная.

В нашей школе разнообразное меню: мясо, рыба, каши, творожная запеканка, овощи, обязательно горячие супы, щи, борщ. Большинство блюд дети едят с удовольствием, за исключением рыбы. Рыба всегда бывает вкусно приготовленной, но дети не едят. Я связываю это с тем, что дома это блюдо готовят крайне редко или не готовят совсем, поэтому дети не понимают питательной ценности этого блюда.

А вот сосиски всегда съедают все дети. Почему? Ответ тот же: пищевая привычка, которая уже сформирована в кругу семьи. Но сосиски и колбасы относятся к тем продуктам, которые нельзя употреблять в пищу слишком часто и в больших количествах. И родителям важно об этом помнить.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Гормоны, с которыми стоит подружиться, чтобы похудеть
1208411читать позжечитаю позже
Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа
9011395читать позжечитаю позже

главное


Экология
Общество
Компания из США поделилась опытом «компостирования» трупов

Услуги «экологически чистого» захоронения покойников начнут оказывать через год.

208718читать позжечитаю позже

Наука и техника
Космос
NASA нацелилось на Венеру, Ио и Тритон14 февраля

Агентство готовит программы изучения «самых сложных миров Солнечной системы».

-2020248читать позжечитаю позже