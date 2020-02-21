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Эксперты выяснили, чего россияне боятся в связи с возможным уходом Путина

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Центр политической конъюнктуры (ЦПК), главой которого является Алексей Чеснаков, подготовил доклад о страхах россиян в связи с возможным уходом президента РФ Владимира Путина с политической сцены. Исследование проводилось на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Иркутске и Волгограде.

Эксперты ЦПК отмечают, что обсуждение сценариев транзита власти и политического будущего действующего главы государства активизировалось после начала конституционной реформы.

Несмотря на доминирование в информационной повестке интерпретаций о том, что Владимир Путин так или иначе останется во власти и после 2024 года, глава государства дал несколько сигналов о том, что он не планирует оставаться в кресле президента навсегда, и что предложенные им поправки в Конституцию РФ не направлены на продление нынешнего срока полномочий, — говорится в докладе.

Для населения России Путин стал олицетворением стабильной системы управления, поэтому его возможный уход воспринимается россиянами довольно тревожно. Авторы доклада разделили страхи рядовых граждан на три группы: наиболее выраженные, средне выраженные и периферийные.

  • К наиболее выраженным страхам относятся обострение борьбы за власть между всевозможными властными группировками и очередной передел собственности. Всё это, по мнению россиян, грозит отказом государства от своих социальных обязательств и отменой национальных проектов. Кроме того, люди боятся потери авторитета России на мировой арене и внешнеполитических поражений.

«Участники фокус-группы высказывали опасения, что зарубежные страны могут оказать негативное влияние на нового президента», — подчеркивается в исследовании.

  • К средне выраженным страхам эксперты ЦПК относят рост коррупции (участники фокус-групп перечислили такие факторы, как активизация попыток заинтересованных лиц купить места во власти), усиление сепаратистских настроений на Кавказе и в других национальных республиках. В частности, участники фокус-групп обратили внимание на зависимость стабильности в Чеченской Республике от личных отношений между Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Высказываются и страхи непредсказуемых действий со стороны США, для которых Путин выступает сдерживающим фактором («Я боюсь американцев, реально их боюсь, потому что их власть она безумная»)", — утверждают в ЦПК.

  • К периферийным страхам эксперты относят ухудшение экономической ситуации, снижение обороноспособности, а еще возможность олигархического реванша и вероятность войны со странами НАТО.
Основной вывод, который можно сделать на основании анализа фокус групп, — риски/страхи, связанные с вероятным уходом Путина с поста президента, актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян. При этом страхи усиливаются предположением, что действующий глава государства может не только покинуть свой пост, но и вообще уйти из политики. Участники фокус-групп разделяют мнение, что перемены, к которым приведет это событие, могут носить негативный и всеобъемлющий характер, затронув жизнь каждого гражданина, — считают авторы доклада.

Теперь, по их мнению, Кремлю придется создать для россиян такую смысловую рамку интерпретации властных решений, которая позволит им смириться с уходом Владимира Путина из политики или с изменением его роли в системе. Только так можно сохранить доверие к власти в целом и к ее новым лидерам.

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