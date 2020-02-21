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Нью-Йорк пересчитал своих бездомных

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Как и ряд других крупных городов, Нью-Йорк знаком с проблемой бездомных. Последнее исследование, проведенное в январе 2019 года организацией Continuums of Care, показало, что число бродяг в нем превышает 78 тысяч человек. При этом более двух тысяч из них — моложе 25 лет, пишет сайт Fox News.

По данным правозащитников, из 78 604 бродяг 3622 не могут найти себе места в приютах. Эти люди — одиночки. Все 13 806 семей бездомных, в которых есть, по крайней мере, один ребенок, имеют временные убежища. В числе вынужденных скитальцев — 2263 человека моложе 25 лет.

Проблемы с бездомными Нью-Йорка часто фигурируют в заголовках газет. Многие инциденты происходят в подземных переходах, где возникли настоящие лагеря. Ежедневно поступают десятки жалоб на состояние городских поездов метро, в частности — о наличии в них фекалий.

Отчет рабочей группы столичного транспортного управления (MTA) за октябрь 2019 года показал, что количество бездомных, проживающих в метро, за год выросло на 20%. Общее количество бродяг, живущих в поездах, составляет 2178 человек. 659 поездов в 2018 году были ими задержаны.

В октябре 2019 года 24-летний бродяга убил четырех других бездомных металлическим шестом, когда они спали. Пятая жертва попала в больницу с травмой головы.

Мэр Нью-Йорка в декабре 2019 года объявил об инициативе «Путешествие домой», которая должна «покончить с долговременной уличной бездомностью, какой ее знает город». Программа предусматривает переселение нескольких тысяч людей с улиц в постоянное или временное жилье в течение следующих пяти лет. В 2020 году город потратит на строительство тысячи квартир около 120 миллионов долларов. Также будет создана одна тысяча дополнительных укрытий.

Тем временем профсоюз полицейских Нью-Йорка выразил недовольство новым законом о выпуске преступников под залог. Людей приходится арестовывать по несколько раз в день.

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