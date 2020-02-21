СМИ раскрыли подробности бойни в Ханау

В немецком городе Ханау десятилетиями сосуществовали люди различного происхождения. События 20 февраля, когда местный житель убил девятерых и ранил еще пять человек в двух кальянных в районе центральной площади, наполнили страхом сердца иммигрантов. Все погибшие имели иностранное происхождение. О подробностях теракта написало агентство AP.

Бары, на которые напал стрелок, содержат этнические курды и турки. Среди погибших — представители обеих национальностей, а также болгары, боснийцы и румыны.

В ночь на 20 февраля в баре Midnight Shisha погиб один из его владельцев — иммигрант из Турции, долгое время копивший деньги на собственный бизнес.

«Он был очень трудолюбивым, у него был большой круг знакомых и много друзей, очень дружелюбных», — сказал про погибшего местный житель, который в течение нескольких месяцев работал в заведении.

Стрелок специально нацелился на район для иммигрантов, уверен он. «Это шокирует», — добавил собеседник агентства.

Официальные представители Турции заявили, что пятеро жертв имели турецкое гражданство. По словам федерального прокурора Германии Питера Франка, все девять убитых были иностранцами.

Еще одной жертвой нападения стал босниец. Ему было около 20 лет, он родился в Германии, куда его родители иммигрировали почти полвека назад из города Приедор. Знакомый погибшего сказал, что убийца жил в одном районе с тремя своими будущими жертвами, и был с ними немного знаком.

Стрелок — 43-летний житель Ханау Тобиас Ратхен. Его нашли после нападения мертвым вместе с матерью в собственном доме. По сообщениям властей, оба погибли в результате огнестрельных ранений. Рядом с телом Ратхена лежало оружие.



В наполненном ненавистью манифесте, размещенном на своем сайте, Ратхен призвал «полностью уничтожить» людей из других стран — Турции, Израиля, Сирии, Ирака, Индии, Вьетнама. Сейчас в Германии живут почти три миллиона турок. Многие приехали в страну десятилетия назад, восполняя нехватку рабочей силы после Второй мировой войны. Среди них — много представителей курдского меньшинства страны.

По словам 27-летнего инженера-механика, чей дед в 1970-х годах приехал из Турции, несмотря на многолетний конфликт на родине, эти две группы отлично ладят на бытовом уровне в Ханау. Стрелок убил в кальянной его двоюродного брата.

Смерть примиряет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал делать различий между жертвами в своем заявлении после нападений.

«Да упокоит Бог души наших граждан, которые погибли во время вчерашнего гнусного нападения в немецком городе Ханау. Я призываю к терпению их семьи и близких «, — сказал турецкий лидер.

МИД Турции подчеркнул, что стрельба в Ханау стала призывом к действию не только в данном городе, но и во всей Европе.

«Безразличие, проявленное в Европе к борьбе с растущей ксенофобией, привело к тому, что новые атаки происходя каждый день. Настало время сказать остановить их», — сказано в заявлении министерства.

Мэр Ханау Клаус Камински вместе с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером возложили цветы к стихийному мемориалу у стен кальянных. Градоначальник заявил, что нападение стало «шокирующим» для города с давней традицией совместного проживания разных групп людей.



По словам члена городского совета Томаса Морлока, Ханау имеет опыт размещения людей из других мест. Он служил домом для 30 тысяч американских солдат во время Холодной войны.

Бармен турецкого происхождения признался, что чудом не попал под огонь в тот вечер. Он должен был работать за стойкой бара, но у него заболело плечо, и его заменил приятель. Сменщик был легко ранен. «Он спрятался под стулом, он счастливый человек», — сказал бармен.

Еще один турок рассказал, что стал одним из немногих, кто уцелел в результате стрельбы в кальянной. Люди услышали пять или шесть выстрелов снаружи, потом вооруженный человек вошел и открыл огонь по тем, кто был внутри.

«Первым, кого он увидел, он выстрелил в голову. Затем начал палить в нас всех. Меня ранил в руку, когда я пытался спрятаться за стеной», — рассказал пострадавший, добавив, что упал на пол, и его завалило телами.

«Рядом был подросток с дырой в горле. Он сказал мне, что не чувствует язык и не может дышать. Я посоветовал ему прочитать молитву из Корана. Он прочитал. Других звуков не было, только мы двое», — добавил раненый.