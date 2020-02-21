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Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Сирии и Ливии

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии и Ливии. Главы государств высказались за соблюдение перемирия и возобновление ливийского политического диалога в русле конференции в Берлине. Особое внимание было уделено последним событиям в сирийской провинции Идлиб.

Обстановка в Идлибе обострилась в результате агрессивных действий экстремистов против сирийских правительственных войск и мирных жителей. Был сделан акцент на важности предотвращения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения.

«Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили готовность способствовать снижению напряженности на северо-западе Сирии», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Входе разговора Владимир Путин выразил Ангеле Меркель соболезнования в связи с гибелью людей в результате вооруженной атаки в немецком городе Ханау.

Накануне турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что у Анкары нет намерений вступать в конфликт с Москвой в Идлибе. Однако он посоветовал России «не вмешиваться в дела Турции в Сирии».

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