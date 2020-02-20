МИД РФ назвал «политическим вбросом» обвинения России в кибератаках Грузии

«Бездоказательными и политически мотивированными вбросами» назвали обвинения России в кибератаках на грузинские интернет-ресурсы в МИД РФ. У Запада нет никаких подтверждений подобным заявлениям, подчеркнули в министерстве.

«В связи с обвинениями со стороны властей Грузии, США, Великобритании и ряда других европейских стран в адрес России в осуществлении „широкомасштабных кибератак“ на грузинские интернет-сайты, сервера и операционные системы хотели бы отметить следующее. Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна. Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может», — сказано в комментарии Министерства иностранных дел России.

Российский МИД обратил внимание на то, что «пропагандистская акция», которую устроили Вашингтон, Лондон, Тбилиси и прочие западные державы, явно выглядят согласованной. «Без малого четыре месяца потребовалось для того, чтобы попытаться выставить Россию крайней за инцидент, якобы имевший место еще 28 октября прошлого года. Все обвинения вновь выстраиваются в духе пресловутого „highly likely“», — подчеркнули в министерстве.

Также печальным выглядит тот факт, что в самой Грузии продолжают придерживаться «линии на демонизацию России», и не хотят извлечь уроки из кризиса 2019 года. Это лишь усугубляет проблемы и без того непростых двусторонних отношений.

«По-прежнему убеждены, что преодоление существующих разногласий и продолжение процесса нормализации отвечает коренным интересам российского и грузинского народа. Понимаем, что есть силы, которые это совершенно не устраивает», — подчеркнули в МИД РФ.

Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди 20 февраля заявил на брифинге, что за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в октябре 2019 года якобы стояло Главное управление Генштаба Вооруженных сил России. На это, по мнению грузинской стороны, указывают итоги собственного расследования и информация, которую Тбилиси передали «международные партнеры».