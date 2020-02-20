Глава Сургута обязал своих подчиненных ездить на работу на автобусах

Чиновникам Сургута отныне придется ездить на работу на общественном транспорте, чтобы следить за его работой и состоянием.

Такую настоятельную рекомендацию дал своим подчиненным глава города Вадим Шувалов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

Причиной обращения Шувалова к чиновникам стали жалобы местных жителей на то, что салоны в автобусах и маршрутках не убирают, из-за чего в них грязно и плохо пахнет.

Чтобы исправить ситуацию, глава Сургута пообещал, что за «отклонение от нормы» транспортные предприятия будут платить штрафы до 100 тысяч рублей.

Кроме того, учитывая нарекания горожан, глава города рекомендовал подчиненным ездить на работу на общественном транспорте. «Данные рекомендации обязательны к исполнению», — сказал собеседник агентства.

Они относятся не только к простым чиновникам, но и к заместителям Шувалова. Конкретные имена не называются, как, впрочем, и маршруты, на которых им предстоит ездить, добавил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что мэр Саратова Михаил Исаев настоятельно рекомендовал своим заместителям, главам районных администраций, а также руководителям профильных структурных подразделений добираться на работу и возвращаться вечером домой на общественном транспорте. По мнению Исаева, только так чиновники смогут получить представление о том, как саратовцы едут на работу в «часы пик» из-за неудовлетворительной уборки снега.

