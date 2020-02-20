В Англии нашли бортовой журнал пилота Первой мировой войны

В Лестершире — графстве в центре Англии, ученые обнаружили в одном из архивов коробку с бортовым журналом и предметами времен Первой мировой войны. Неизвестно, сколько времени коробка с ценными документами находилась на складе, но теперь историки смогли изучить ее содержимое.

Бортовой журнал принадлежал летчику лейтенанту Стюарту Лесли, который описывал аварийные посадки, количество выстрелов из пулемета Льюиса, сброшенные бомбы и тактики против самолетов противника. Также в коробке находились воздушные карты и флаги.

Журнал велся с 11 ноября 1917 года по 24 октября 1918 года. Лейтенант Лесли подробно описывал все происходящее. Мы знаем, на каких самолетах он летел, где он тренировался, и с какими опасностями он столкнулся, поднимаясь в небо, чтобы защитить нашу страну, — говорят исследователи.

В коробке ученые обнаружили девять небольших снимков, сделанных с фотопулемета — автоматической камеры, установленной на боевом самолёте в качестве средства объективного контроля применения вооружения.

Такие снимки имеют большую ценность для историков.

Из бортового журнала исследователи узнали, что пилот получил ранение во время крушения самолета, сбитого противником. Но несмотря на тяжелую травму, лейтенант пережил войну и умер в 1950 году в возрасте 57 лет.



Коллекция обнаружилась после того, как хозяин частного дома в Лестершире принес историкам коробку со старинными вещами, которые неизвестно сколько лет лежали в сарае.

Он понятия не имел, с кем это связано, но сказал, что его мать когда-то получала старые семейные реликвии. Я был ошеломлен, когда начал вытаскивать вещи. Это была военная сокровищница, — пишет автор исследования Адриан Стивенсон.

В скором времени коллекция будет передана на аукцион. По предварительным данным, бортовой журнал и фотографии времен Первой мировой войны оценены в 2585 долларов (примерно 165 тысяч рублей).