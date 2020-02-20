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Жители Красноярска опровергли миф о «черном небе» над их городом

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© russos.livejournal.com

© russos.livejournal.com

В социальных сетях массово распространяется информация о том, что в Красноярске из-за промышленных выбросов наблюдается феномен «черного неба» — густой смог, который делает видимость почти нулевой. Однако местные жители эти данные опровергают, отмечая, что небо в их родном городе ясное. В качестве подтверждения они разместили в Сети видео.

«В действительности же, как показывают свежие видео, сделанные местными жителями, ничего подобного в городе не наблюдается», — пишут авторы Telegram-канала «Минправды».

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