Жители Красноярска опровергли миф о «черном небе» над их городом

В социальных сетях массово распространяется информация о том, что в Красноярске из-за промышленных выбросов наблюдается феномен «черного неба» — густой смог, который делает видимость почти нулевой. Однако местные жители эти данные опровергают, отмечая, что небо в их родном городе ясное. В качестве подтверждения они разместили в Сети видео.

«В действительности же, как показывают свежие видео, сделанные местными жителями, ничего подобного в городе не наблюдается», — пишут авторы Telegram-канала «Минправды».

