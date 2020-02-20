Врач рассказала, у кого может возникнуть астма

По официальной статистике Минздрава за 2019 год, в России зарегистрировано 1 млн 119 тысяч пациентов, страдающих бронхиальной астмой, то есть примерно 1 на 100 тысячу населения

Врач-аллерголог высшей категории Ирина Кузнецова рассказала «Ридусу», что астма — это не всегда наследственное заболевание и на его появление может повлиять множество факторов.

На возникновение астмы может повлиять курение, плохая экология, аллергия, например поллиноз. У многих аллергия возникает еще в детстве, а потом, скажем, в подростковом возрасте, ребенок начинает курить и усугубляет свое положение, провоцируя развитие астмы. Также астма может возникнуть на фоне простудных заболеваний, недолеченных ОРВИ или пневмонии, — прокомментировала врач Кузнецова.

Также доктор отметила, что астма может возникнуть не только в младенчестве. Раньше считалось, что это заболевание идет с детства, но современные исследования показывают: астма проявляет себя в любом возрасте, даже в пенсионном.

Кто склонен к астме?

У некоторых детей могут проявляться признаки астмы в возрасте 2—3 лет — как правило, после перенесенной болезни. Например, могут наблюдаться хрипы при кашле и дыхании. Если ребенок болеет часто, то в верхних дыхательных путях есть фоновое воспаление.

Астма — очень сложное заболевание, включающее взаимодействие многих факторов, в том числе генетику, вредные привычки и факторы окружающей среды.



Дети, как правило, более подвержены астме. В США 25 миллионов пациентов страдают астмой, и из них 7 миллионов — дети до 10 лет.

Также вы можете иметь повышенный риск возникновения астмы, если живете в крупном городе, курите или живете рядом с курильщиком.

Она лечится?

Медики не могут ответить на этот вопрос однозначно, так как все случаи заболевания индивидуальны. Например, астма может быть вызвана наличием поблизости аллергена, например кошки. Если минимально контактировать с животным, то симптомы астмы должны спадать.

В эту же категорию попадают цветы и некоторые продукты питания. Цель лечения бронхиальной астмы — во-первых, быстрое купирование начавшегося приступа, так как он может быть опасен для жизни, а во-вторых, профилактика нового приступа с помощью медикаментов и здорового образа жизни.

По данным американских ученых, с годами скорость развития этого заболевания растет. Возможно, это связано с пониженным иммунитетом детей из-за искусственного вскармливая, которое не может полностью заменить материнское молоко, считают ученые.