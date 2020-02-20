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В пустыне Сахара нашли древние скелеты рыб

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Ученые из Римского университета Сапиенца опубликовали исследование, в котором рассказали, что в пустыне Сахара когда-то обитали рыбы, в том числе тилапия и сом.

Известно, что около 5500 лет назад Сахара площадью 140 квадратных метров была не засушливой пустыней, а озером, в котором обитали рыбы и другие водные животные. Однако потом наступил период затяжной засухи, из-за которой популяции рыб начали мельчать, а потом и вовсе пропали.

В рамках нового исследования специалисты изучили окаменелости, найденные на территории современной Сахары: их возраст составляет от 10 200 до 4650 лет.

В те времена Сахара больше напоминала саванну, где обитали не только животные, но и люди. Предположительно, там могли жить слоны, бегемоты и носороги, которые, как и люди, питались рыбой. Это подтвердили раскопки, во время которых мы обнаружили много останков рыб, пишут ученые.

Большая часть останков — это сомы и тилапии, а надрезы на костях говорят о том, что их разделывали люди острыми инструментами.

Культурный слой, датируемый периодом между 5900 и 4650 годами, говорит о том, что произошла большая засуха и останки рыб сократились почти на 50%. Большая часть найденных костей принадлежала целому ряду млекопитающих, таких как овцы, козы и крупный рогатый скот, а количество рыбных костей резко сократилось.

Результат исследования свидетельствует о том, что древние люди в этом регионе сначала питались в основном рыбой, но потом из-за засухи перешли на животноводство, в их рационе появилось много мяса.

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