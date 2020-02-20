Юристы-теоретики обсудят поправки к Конституции на международном форуме, который проходит в Москве на площадке Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Об этом рассказала в интервью ТАСС директор Института и по совместительству сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Талия Хабриева.

«Мы подошли к самому важному этапу. Уже готовы юридические формулировки предлагаемых поправок. И на этом этапе работы участие юридического сообщества особенно важно», — сказала Хабриева.

По ее словам, работа над поправками к Конституции «движется поступательно». Хабриева оценивает этот процесс как весьма позитивный. Директор Института законодательства и сравнительного правоведения выразила уверенность, что рабочая группа не совершит ошибок.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.