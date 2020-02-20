Путин выбрал пятого из четырех кандидатов на пост премьера

Михаил Мишустин изначально не являлся одним из претендентов на пост председателя правительства РФ. Его не было среди предложенных кандидатур, рассказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было», — цитирует агентство слова президента, сказанные в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства сам предложил нынешнего премьера России на этот пост. «Мишустина никто не называл. Кроме меня», — подчеркнул Владимир Путин.

Накануне журналисты ТАСС запустили специальный проект «20 вопросов Владимиру Путину» — трехчасовое видеоинтервью, во время которого российский лидер отвечает на популярные вопросыпользователей Рунета.