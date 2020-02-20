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Путин выбрал пятого из четырех кандидатов на пост премьера

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Михаил Мишустин изначально не являлся одним из претендентов на пост председателя правительства РФ. Его не было среди предложенных кандидатур, рассказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было», — цитирует агентство слова президента, сказанные в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства сам предложил нынешнего премьера России на этот пост. «Мишустина никто не называл. Кроме меня», — подчеркнул Владимир Путин.

Накануне журналисты ТАСС запустили специальный проект «20 вопросов Владимиру Путину» — трехчасовое видеоинтервью, во время которого российский лидер отвечает на популярные вопросыпользователей Рунета.

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