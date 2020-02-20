Украине в октябре могут повысить статус в НАТО до «партнера»

Украинский статус в Североатлантическом альянсе уже в октябре может быть повышен. Если страна сохранит темпы военных реформ, ее признают «партнером НАТО», заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк после закрытого заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

«Они абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен», — цитирует слова главы Минобороны Украины РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял ранее в беседе с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, что проводимые киевскими властями реформы «приближают Украину к НАТО».

В феврале 2019 года по предложению тогдашнего президента Петра Порошенко украинский парламент принял изменения в Конституцию страны, закрепляющие курс в Евросоюз и НАТО. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан уже остужал пыл Киева, подчеркивая, что разговор о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нельзя назвать реалистичным. Пока следует «сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации».

Согласно украинскому законодательству, страна к 2020 году должна обеспечить полную совместимость своей армии с вооруженными силами стран НАТО. Однако, по мнению экспертов, в сам блок Киев не примут в течение ближайших 20 лет.

Недавно глава МИД Украины Вадим Пристайко довольно скептически оценил сотрудничество своей страны с НАТО. Он сказал, что Белоруссии в случае нападения со стороны России придется «сразу начать воевать» или «с помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными — и проиграть».