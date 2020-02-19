СМИ сообщили об атаке города вблизи авиабазы «Хмеймим»

Средства противовоздушной обороны правительственной армии Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла, вблизи которого находится российская авиабаза «Хмеймим». Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — цитирует РИА Новости сообщение телеканала.

Джебла расположена на побережье Средиземного моря. В социальных сетях пользователи выложили фотографии с места событий. На снимках видны запуски ракет в ночное небо. О разрушениях и потерях информации нет.

Недавно российские военные обвинили США в «насыщении оружием» северо-восточных районов Сирии.