Водителей транспорта в Москве обязали сообщать о наличии в салоне китайцев

Мосгортранс разослал водителям общественного транспорта сообщение с просьбой уведомлять диспетчера о нахождении в салоне лиц китайской национальности.

Как сообщили «Подъему» в пресс-службе ведомства, мониторинг осуществляется в целях обеспечения комфорта и безопасности на транспорте.

В Мосгортрансе пояснили, что данные мониторинга направляются медикам. В случае необходимости предусмотрены профилактические меры.

В ведомстве также напомнили паблику, что поскольку общественный транспорт представляет собой место большого скопления людей, возникает необходимость обеспечения их максимальной безопасности в соответствии с распоряжениями федерального правительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете гражданам Китая въезжать в Россию для туризма, работы и в личных целях.



Всего в Китае пневмонией нового типа по состоянию на утро 19 февраля заразились 74 185 человек, из них в тяжелом состоянии находится 11 977 человек, количество жертв достигло 2007, а выздоровело 14 388. За пределами материкового Китая подтверждено более 1000 случаев заболевания, в основном среди людей, приехавших из китайских городов, а также пять смертей — в Японии, Гонконге, на Тайване, во Франции и на Филиппинах.

