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СМИ назвали имя нового ведущего программы «На самом деле»

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© facebook.com

© facebook.com

После ухода Дмитрия Шепелева с Первого канала новым ведущим программы «На самом деле» станет актер Тимур Еремеев.

«Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев», — рассказал kp.ru один из участников массовки.

Еремеев завоевал популярность благодаря тому, что сумел доказать в скандальных ток-шоу свое родство со Спартаком Мишулиным.

Ранее сообщалось, что ведущий ток-шоу «На самом деле» на Первом канале Дмитрий Шепелев объявил о своем уходе. Он работал на проекте с 2017 года. О причинах своего поступка Шепелев решил умолчать.

Пользователи Сети с радостью восприняли эту новость.

Напомним, в декабре 2017 года Тимура Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина. На ток-шоу «Пусть говорят» актер встретился с дочерью Спартака Мишулина Кариной, а также принес результаты проведенного ДНК-теста.

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