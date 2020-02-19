СМИ назвали имя нового ведущего программы «На самом деле»
- 19 февраля 2020, 20:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После ухода Дмитрия Шепелева с Первого канала новым ведущим программы «На самом деле» станет актер Тимур Еремеев.
«Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев», — рассказал kp.ru один из участников массовки.
Еремеев завоевал популярность благодаря тому, что сумел доказать в скандальных ток-шоу свое родство со Спартаком Мишулиным.
Ранее сообщалось, что ведущий ток-шоу «На самом деле» на Первом канале Дмитрий Шепелев объявил о своем уходе. Он работал на проекте с 2017 года. О причинах своего поступка Шепелев решил умолчать.
Пользователи Сети с радостью восприняли эту новость.
Напомним, в декабре 2017 года Тимура Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина. На ток-шоу «Пусть говорят» актер встретился с дочерью Спартака Мишулина Кариной, а также принес результаты проведенного ДНК-теста.
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