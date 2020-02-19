Сбитому худруком «Лицедеев» мужчине не дали палату в больнице
- 19 февраля 2020, 18:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мужчину, который был сбит худруком театра «Лицедеи» в Петербурге, положили после реанимации в коридоре больницы.
Врачей не смутил тот факт, что у этого пациента ампутирована нога, а шансы сохранить вторую ногу оцениваются как 50 на 50.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с недавно перенесшим операцию пострадавшим.
«Палату ему не дают — ни платную, никакую», — комментируют создавшуюся ситуацию его близкие.
Как сообщал «Ридус», 15 февраля в Петербурге худрук театра «Лицедеи» Виктор Соловьев совершил на автомобиле BMW наезд на мужчину, менявшего колесо своей машины у обочины. Алкотестер показал у Соловьева 0,7 промилле.
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