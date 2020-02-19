Развеян еще один миф о курятине

Курятина — бюджетное и вкусное мясо, которое есть в рационе практически у каждого человека. Вокруг мяса курицы есть много мифов, говорящих о пользе и вреде этого продукта.

Например, считается, что куриное мясо способно разжигать бурый жир, который положительно влияет на здоровье человека. Давайте разбираться, так ли это на самом деле.

Напомним, что бурый жир обеспечивает термогенез за счёт сжигания жира. У людей с ожирением, как правило, содержится значительно меньшее количество бурого жира по сравнению с белым. Бурый жир помогает человеку сжигать жиры, а белый — накапливать.

У любого человека есть достаточное количество обоих жиров, которые дополняют друг друг в зависимости от потребностей организма. Несмотря на негативные характеристики бурого жира, при нормальных показателях он способен контролировать уровень сахара в крови и инсулина.

Существует ошибочное мнение, что при употреблении курицы вы стимулируете организм производить больше бурого жира. На самом деле, маловероятно, что еда превращает что-либо в вашем теле в бурый жир. Сама по себе курица не калорийна, однако, если вы едите мясо с кожицей, вы потребляете больший процент жира, — рассказывает врач Мэнни Альварес .

Тело нуждается в определенном потреблении жира каждый день, чтобы человеку оставаться бодрым и здоровым. Жир в куриных бедрах не опасен, но и не полезен, если вы специально его употребляете в надежде на превращения его в бурый, считает Альварес.

Если вы пытаетесь сократить потребление калорий, то употребляйте отварную курятину без кожицы, так как в ней содержится большой процент жира. Жареная курица с кожей точно не подойдет, если вы страдаете ожирением или у вас повышен холестерин.

Единственным достоверным способом превратить белый жир в бурый являются физические нагрузки. Во время занятий спортом в организме вырабатывается гормон ирисин, ответственный за регуляцию процесса расщепления жира в организме.