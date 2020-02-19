Раскрыт основной канал хищений денег у россиян

В 2019 году с банковских счетов россиян было похищено больше всего денег при совершении покупок в интернете.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка РФ, в результате таких транзакций злоумышленники за год похитили почти три миллиарда рублей.

Лишь пятую часть этой суммы банки смогли возместить своим клиентам.

Как отмечает ФинЦЕРТ, доля социальной инженерии, использованной при осуществлении мошеннических операций, составила 88,9% (2,3 млрд рублей). При этом банки вернули клиентам только 162,3 млн рублей.

Объем мошеннических операций, совершенных без согласия клиентов, превысил в 2019 году 6,4 млрд рублей, из которых банки возместили своим клиентам 935 млн рублей.

В сообщении также отмечается, что онлайн-банки и мобильные приложения подвергались хакерским атакам 160,8 тыс. раз.

Ранее «Ридус» писал о том, что только за восемь месяцев 2019 года было зарегистрировано 180 тысяч киберпреступлений. Рост относительно того же периода прошлого года составил 66,8%.