Педиатр назвала основные причины детского ожирения

Врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова рассказала «Ридусу», что ожирение молодеет и с этим заболеванием могут столкнуться даже маленькие дети.

У детского ожирения много факторов: это и наследственность, и малоподвижный образ жизни. Основное — это несбалансированное питание с большим количеством углеводов. Важно понимать, кто следит за питанием ребенка, так как у старшего поколения немного иные представлении о питании, — сообщила врач.

У ребенка до года практически не может быть ожирения, если он находится на грудном или искусственном вскармливании, но после года ситуация может поменяться, если не контролировать питание.



Педиатр посоветовала родителям отслеживать индекс массы тела (ИМТ) ребенка и в случае повышенных результатов обратиться к врачу, чтобы вовремя скорректировать питание и образ жизни малыша.

Также бытует мнение, что неправильное питание матери во время беременности может повлиять на развитие ожирения у ребенка. Однако педиатр Лина Мурадова сообщила, что на лишний вес у ребенка может повлиять генетика, но никак не питание беременной.

Проблема лишнего веса и ожирения с каждым годом молодеет, поэтому ученые пытаются выяснить, как можно повлиять на снижение риска развития этого заболевания. Например, в новом исследовании ученые из Тегеранского университета медицинских наук выяснили, что метформин — препарат, использующийся для лечения диабета, способствует снижению показателей ожирения у детей и подростков.

В рамках своего исследования ученые проанализировали клинические испытания, в которых рассматривалось влияние применения метформина на показатели ожирения у детей и подростков. В целом, они обнаружили существенное снижение ИМТ, окружности талии и массы жира.

Всего ученые проанализировали 38 статей, в которых рассматривалось, как применения метформина влияет на снижение веса у детей и подростков. Пока рано говорить о том, что метформин можно применять для контроля веса у детей, но ученые продолжат исследования в этом направлении.