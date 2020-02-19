В Шотландии нашли редкую кельтскую гравюру с богом-воином

Команда археологов во время раскопок в северо-западной части Перта (Шотландия) обнаружила древний монолит с изображением воина. По предварительным данным, гравировка на камне могла быть сделана в VIII веке.

Камень был найден во время расчистки земли под строительство новой дороги. Раскопав около метра грунта, археологи нашли так называемый камень Туллох, высота которого около составляет 1,9 метра, а ширина — 0,7 метра.

При подробном исследовании оказалось, что камень сильно поврежден, но с помощью современной трехмерной визуализации удалось восстановить изображение. Ученые пояснили, что 3D-визуализация, или фотограмметрия, сопоставляет между собой мини-изображения под разными углами, что в итоге дает полноценную картинку.

Благодаря новой технологии выяснилось, что на камне есть изображение — воин с копьем. Неизвестно, была ли фигура изображена обнаженной, так как качество гравировки со временем сильно ухудшилось.

Однако на ногах воина есть линии, которые, по предположению археологов, указывают на то, что тут могли быть изображены плотные штаны или обувь.

Мы предполагаем, что камень являлся частью погребения. По предварительным данным, гравировку сделали пикты — древняя кельтско-говорящая группа, жившая в современной северо-восточной части Шотландии, — пишут исследователи .

Ученые не берутся сказать, что за воин изображен на погребальной плите. Возможно, там изображен бог-воин, так как в те времена во всей Северной Европе народы изображали героический воинский эпос.

Камень Таллох является лишь одним из трех таких пиктских монолитов, найденных в этом районе, на которых изображены воины. Во время прошлых раскопок археологи находили и другие камни с изображением животных или абстрактных символов.