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Ракета Arianе 5 стартовала с космодрома в Куру

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© Twitter

© Twitter

Европейская компания Arianespace осуществила 18 февраля запуск ракеты-носителя тяжелого класса Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она должна вывести на орбиту японский спутник связи JCSAT-17 и южнокорейский аппарат GEO-KOMPSAT-2B для дистанционного зондирования Земли.

Геостационарный спутник компании SKY Perfect JSAT Corporation обеспечит «гибкую широкополосную связь» для жителей Японии и соседних регионов. GEO-KOMPSAT-2B, принадлежащий Корейскому институту аэрокосмических исследований, будет следить за состоянием окружающей среды на суше и в океане.

Нынешний запуск стал третьим для компании Arianespace в наступившем году.

В начале февраля был перенесен запуск американского грузового корабля Cygnus с грузом для МКС. Команда на отмену поступилаза несколько минут до старта. За день до этого иранская ракета не смогла вывести спутник «Зафар» на заданную орбиту.

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