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Самолет Sukhoi Superjet аварийно сел во Внуково

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© Википедия

© Википедия

Пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet авиакомпании «Русджет», летевший из Берлина, благополучно совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково. По данным СМИ, на борту самолета мог находиться министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Спецборт Sukhoi Superjet благополучно сел во Внуково», — цитирует РИА Новости сообщение представителя экстренных служб.

Причиной аварийной посадки, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности стойки шасси.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, как сообщил источник ТАСС, мог возвращаться на этом самолете из Германии после рабочего визита в эту страну.

По данным ТАСС, причиной нештатной ситуации на борту стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования.

Не так давно стало известно о провальной проверке SSJ100 на выпуск аварийных надувных трапов, предназначенных для экстренной эвакуации пассажиров.

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