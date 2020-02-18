Россия обвинила США в насыщении оружием северо-востока Сирии

Большое количество оружия и боеприпасов продолжает поступать на северо-восток Сирии с территории Ирака при непосредственном участии американского командования. С начала 2020 года, по данным российских военных, в регион прибыло 13 колонн с различными типами вооружений.

«Продолжает осложняться обстановка в северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики, подконтрольных возглавляемой США международной коалиции. Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами», — цитирует «Интерфакс» слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлева.

С начала 2020 года в составе 13 колонн из Ирака в Сирию поступило более 80 единиц бронетехники, свыше 300 грузовых автомобилей с различным вооружением, боеприпасами и материальными средствами, добавил он.

Журавлев подчеркнул, что гуманитарная обстановка в регионе остается сложной. Под обстрелами боевиков гибнут местные жители, гражданское население теряет надежду на восстановление миной жизни на северо-востоке Сирии и уходит на территорию, которую контролируют правительственные войска.

Несколько дней назад подразделениям российской военной полиции удалось взять под свой контроль участок стратегического шоссе Алеппо — Дамаск.