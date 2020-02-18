найти ×
   
  • USD +0.46
    63.77
  • EUR +0.47
    69.09
СохранитьСохранено0
×

-104841

Россия обвинила США в насыщении оружием северо-востока Сирии

Small 85fd31f863
© Википедия

© Википедия

Большое количество оружия и боеприпасов продолжает поступать на северо-восток Сирии с территории Ирака при непосредственном участии американского командования. С начала 2020 года, по данным российских военных, в регион прибыло 13 колонн с различными типами вооружений.

«Продолжает осложняться обстановка в северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики, подконтрольных возглавляемой США международной коалиции. Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами», — цитирует «Интерфакс» слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлева.

С начала 2020 года в составе 13 колонн из Ирака в Сирию поступило более 80 единиц бронетехники, свыше 300 грузовых автомобилей с различным вооружением, боеприпасами и материальными средствами, добавил он.

Журавлев подчеркнул, что гуманитарная обстановка в регионе остается сложной. Под обстрелами боевиков гибнут местные жители, гражданское население теряет надежду на восстановление миной жизни на северо-востоке Сирии и уходит на территорию, которую контролируют правительственные войска.

Несколько дней назад подразделениям российской военной полиции удалось взять под свой контроль участок стратегического шоссе Алеппо — Дамаск.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
12639700читать позжечитаю позже
Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
25232437читать позжечитаю позже

главное


Культура
Общество
Бэнкси подарил новое граффити родному Бристолю ко Дню влюбленных

Возможно, рисовал и не он, но все в это верят.

006040читать позжечитаю позже

Экология
Общество
Компания из США поделилась опытом «компостирования» трупов17 февраля

Услуги «экологически чистого» захоронения покойников начнут оказывать через год.

208718читать позжечитаю позже