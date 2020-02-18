Медики сообщили о новых осложнениях после кори

Ученые бьют тревогу: количество случаев заражения корью с каждым годом увеличивается. Причиной эпидемии кори стало резкое снижение уровня вакцинации, особенно в маргинальных группах населения Европы.

Корью могут заразиться не только дети, но и взрослые, поэтому медики предупреждают об опасных последствиях этого вирусного заболевания. К списку осложнений недавно добавились гепатит, аппендицит и вирусный менингит.

Несколько лет назад ВОЗ поставила цель к 2020 году полностью ликвидировать это заболевание, но последние новости говорят о том, что выполнить эту задачу не удалось. Согласно данным, опубликованным в январе 2019 года, в Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет.



В рамках нового исследования ученые обратили внимание на осложнения, которые чаще всего возникают после кори. Специалисты проанализировали медицинские карты, в которых сообщалось о разных последствиях.

Почти треть всех зарегистрированных случаев кори сопровождаются одним или несколькими осложнениями. Это может быть пневмония, фебрильные судороги или энцефаломиелит. Также из осложнений может быть подострый склерозирующий панэнцефалит — прогрессирующее неврологическое расстройство, которое вызывает умственную деградацию, — пишут ученые.

Также ученые сообщили, что корь подавляет иммунную систему организма, поэтому легко может вызывать осложнения практически в любом органе.