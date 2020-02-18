Дети, зачатые с помощью ЭКО, имеют высокий риск смерти в первые дни жизни

Группа ученых из Швеции провела исследование, в рамках которого выяснилось, что дети, зачатые с помощью средств экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), имеют повышенный риск смерти в первые недели жизни.

Это связано с тем, что женщины, забеременевшие с помощью ЭКО, чаще рожают раньше срока и их дети появляются на свет с небольшим и критическим весом, — пишут ученые.

Несмотря на то, что риск смертности на первых неделях после рождения у ЭКО-детей несколько выше, чем у детей, зачатых естественным путем, к месяцу эти риски практически одинаковые. Даже если рассматривать риск по первым неделям жизни, то даже он незначителен, чтобы говорить об опасности ЭКО.

Авторы работы отмечают, что этот риск вызван чаще всего тем, что при ЭКО у женщин случается многоплодная беременность, которая чревата преждевременными родами и маловесными детьми.

Если рассматривать статистику только по одному ребенку, то показатели у ЭКО и естественной беременности будут одинаковыми, считают авторы нового исследования.

Обычно забеременеть женщине с помощью ЭКО получается со второй-третьей попытки, т. е. вероятность первого оплодотворения равняется 45—50%. Раньше, лет 10—20 назад, подсаживали сразу несколько эмбрионов, чтобы увеличить шансы на оплодотворение, сейчас — два максимум, и то в исключительных случаях. Современная репродуктология уходит от рисков многоплодной беременности, — рассказал «Ридусу» член Российской ассоциации репродукции человека Константин Свитнев.

Шведские ученые заключили, что проведенное исследование не говорит об опасности методов ЭКО, а, наоборот, в очередной раз доказывает, что способ зачатия не влияет на здоровье ребенка.