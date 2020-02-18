В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность бывших президентов
- 18 февраля 2020, 12:36
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предлагает закрепить в Основном законе страны принцип неприкосновенности бывших президентов страны, передает ТАСС.
Принцип неприкосновенности президента, который закреплен в 91-й статье Конституции, позволяет ему осуществлять охрану суверенитета. Но данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия, — считает Лахова.
Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.
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