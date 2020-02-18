В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность бывших президентов

Команда канадских ученых провела исследование, в ходе которого специалисты выяснили, что раннее воздействие на детей чистящих средств в быту связано с развитием астмы и одышки к 3 годам.

Все чаще медики склоняются к тому, что астма может быть вызвана чистящими средствами, которые родители ежедневно используют во время уборки дома. Большинство из таких средств опасно для ребенка. Даже их испарение может негативно повлиять на здоровье малыша, — считают специалисты.

В исследовании ученые изучили здоровье детей, чьи мамы регулярно используют чистящую химию в быту. Участницы заполнили опросник, в котором рассказали, как часто они убираются дома и какие средства для очистки поверхностей они используют.

Потом ученые проанализировали медицинские карты детей на предмет выявления у них астмы или аллергических реакций. Оказалось, что дети, чьи мамы постоянно использовали небезопасные чистящие средства, были склонны к появлению астмы к 3-летнему возрасту.

Проанализировав продукцию, которой пользуются большинство участников, ученые сделали вывод, что чаще всего на средства для мыться посуды, пола и плитки никто не обращает внимание.

Пока в доме нет детей, никто не задумывается о том, какой химией моется пол. Но когда в помещении есть ребенок, который постоянно трогает руками пол, а потом тянет руки в рот, нужно внимательнее относится к моющим средствам, — считают ученые.

Авторы работы напоминают, что нужно использовать не распыляющиеся чистящие средства, которые не содержат летучие органические соединения. Ученые советуют выбирать ЭКО-продукты или «зеленые» чистящие средства, которые позиционируют себя, как безопасные продукты.

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