Министрам хотят запретить иметь счета в зарубежных банках

Рабочая группа, занимающаяся разработкой поправок к Конституции, предлагает прописать в Основном Законе запрет председателю правительства, его заместителям и федеральным министрам иметь счета в иностранных банках, проинформировал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.